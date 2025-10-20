В Луцке спасатели помогли ребенку, рука которого застряла в батарее
В Луцке спасатели освободили трехлетнего мальчика, чья рука застряла в батарее. После нескольких минут страха ребенок был безопасно освобожден. Малыш не пострадал — обошлось испугом. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
Подробности
Малыш: – Все?
Спасатель: – Все!
Этот короткий диалог со слезами на глазах между трехлетним мальчиком и спасателем произошел в Луцке. Малыш засунул руку в радиатор отопления и не смог самостоятельно ее вытащить.
На помощь пришли спасатели вместе с медиками. Они успокоили ребенка после продолжительного плача и безопасно освободили малыша из ловушки.
К счастью, с ребенком все в порядке!
Родители, будьте внимательны: даже привычные вещи дома могут стать опасными для любознательных малышей
