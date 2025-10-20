У Луцьку рятувальники допомогли дитині, рука якої застрягла в батареї
Київ • УНН
У Луцьку рятувальники визволили трирічного хлопчика, чия рука застрягла в батареї. Дитина не постраждала, обійшлося переляком.
У Луцьку рятувальники визволили трирічного хлопчика, чия рука застрягла в батареї. Після кількох хвилин страху дитину безпечно звільнили. Малюк не постраждав — обійшлося переляком. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
Деталі
Малюк: – Все?
Рятувальник: – Все!
Цей короткий діалог зі сльозами на очах між трирічним хлопчиком і надзвичайником стався у Луцьку. Малюк засунув руку в радіатор опалення й не зміг самостійно її витягнути.
На допомогу прийшли рятувальники разом із медиками. Вони заспокоїли дитину після тривалого плачу та безпечно визволили малюка з пастки.
На щастя, з дитиною все гаразд!
Батьки, будьте уважні: навіть звичні речі вдома можуть стати небезпечними для допитливих малюків
