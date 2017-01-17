В.Лутковская обратилась к руководству государства об отмене следственных полномочий ГУИСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская обратилась к Премьер-министру Украины, спикеру Верховной Рады Украины, министру юстиции Украины отменить предоставленные Государственной уголовно-исполнительной службе Украины полномочия по расследованию всех преступлений, "совершенных на территории или в помещениях ГУИСУ". Об этом сообщили УНН в пресс-службе Омбудсмена Украины.
"21 декабря 2016 г. Верховная Рада Украины, приняв Закон Украины "О Высшем совете правосудия", одновременно включила в него положения, которые никоим образом не касаются Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.
Так, этими нормами Государственной уголовно-исполнительной службе Украины (ГУИСУ) предоставлены полномочия осуществлять досудебное расследование всех преступлений, "совершенных на территории или в помещениях ГУИСУ".
Отныне все случаи злоупотреблений, в частности, пыток, совершенных персоналом ГУИСУ, будут расследоваться следователями из числа ее персонала, что противоречит принципам надлежащего расследования, заложенным в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и сформулированным Европейским судом и Комитетом по предупреждению пыток. Кроме того, определение исключительной подследственности ГУИСУ по всем преступлениям, совершенным на ее территории или в ее помещениях, создает неопределенность относительно разграничения подследственности ГУИСУ и других субъектов досудебного расследования.
К тому же указанные изменения были внесены без соблюдения установленной законом процедуры. В частности, была нарушена ч. 1 ст. 116 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" (правки касались тех положений Закона, в которые во время первого чтения изменения не вносились вообще). Эти положения не обсуждались в парламентском комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Более того, они были инициированы через народных депутатов Министерством юстиции Украины, что позволило обойти согласительную процедуру представления правительственного законопроекта.
"Предоставление следственных полномочий ГУИСУ - это нарушение фундаментальных принципов справедливой и эффективной процедуры расследования, согласно которой никто не может быть судьей в собственном деле. Учитывая указанное, призываем скорее отменить изменения законодательства, касающиеся предоставления следственных полномочий ГУИСУ и немедленно остановить создание следственных подразделений ГУИСУ", - сказано в сообщении.