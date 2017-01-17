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В.Лутковська звернулася до керівництва держави щодо скасування слідчих повноважень ДКВСУ

В.Лутковська звернулася до керівництва держави щодо скасування слідчих повноважень ДКВСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулася до Прем’єр-міністра України, голови Верховної Ради України, міністра юстиції України скасувати надані Державній кримінально-виконавчій службі України повноваження з розслідування всіх злочинів, “вчинених на території або в приміщеннях ДКВСУ”. Про це УНН повідомили у прес-службі Омбудсмена України.

“21 грудня 2016 року Верховна Рада України, ухваливши Закон України „Про Вищу раду правосуддя“, одночасно включила до нього положення, які жодним чином не стосуються Вищої ради правосуддя”, — йдеться в повідомленні.

Так, цими нормами Державній кримінально-виконавчій службі України (ДКВСУ) надано повноваження здійснювати досудове розслідування всіх злочинів, “вчинених на території або в приміщеннях ДКВСУ”.

Відтепер усі випадки зловживань, зокрема, катувань, вчинених персоналом ДКВСУ, розслідуватимуться слідчими з числа її персоналу, що суперечить принципам належного розслідування, закладеним у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та сформульованим Європейським судом та Комітетом з запобігання катуванням. Крім того, визначення виняткової підслідності ДКВСУ щодо всіх злочинів, вчинених на її території або у її приміщеннях, створює невизначеність щодо розмежування підслідності ДКВСУ та інших суб’єктів досудового розслідування.

До того ж зазначені зміни були внесені без дотримання встановленої законом процедури. Зокрема, була порушена ч. 1 ст. 116 Закону України “Про Регламент Верховної Ради України” (правки стосувались тих положень Закону, в які під час першого читання зміни не вносилися взагалі). Ці положення не обговорювалися в профільному парламентському комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Більше того, вони були ініційовані через народних депутатів Міністерством юстиції України, що дозволило оминути погоджувальну процедуру подання урядового законопроекту.

“Надання слідчих повноважень ДКВСУ — це порушення фундаментальних принципів справедливої та ефективної процедури розслідування, відповідно до якої ніхто не може бути суддею у власній справі. З огляду на зазначене, закликаємо яккомога швидше скасувати зміни законодавства, що стосуються надання слідчих повноважень ДКВСУ та негайно зупинити створення слідчих підрозділів ДКВСУ”, — сказано в повідомленні.

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