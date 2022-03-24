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В Луганской области оккупанты обстрелами повредили 23 дома

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, в течение суток совершили 32 выезда на ликвидацию последствий боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Об этом пресс-служба ООС информирует в Facebook, передает УНН.

В Луганской области оккупанты обстрелами повредили 23 дома

Детали

Спасатели ликвидировали 16 пожаров, вызванных обстрелами, и спасли трех человек.

Пиротехнические расчеты в Донецкой области привлекались в течение суток трижды - в Новоселидовке, Петропавловке и Нью-Йорке. Во время проверки этих населенных пунктов работники ГСЧС обследовали территорию площадью 1,21 га и обнаружили 32 взрывоопасных предмета.

В Луганской области пиротехники привлекались четыре раза - в Лисичанске и Приволье, однако взрывоопасных предметов не обнаружено.

Сообщается, что спасатели девять раз привлекались для оказания помощи населению: пять в Донецкой области и четыре - в Луганской.

В частности, в Донецкой области осуществлена разборка завалов, подвоз 20 тонн воды для нужд населения, разгрузка и доставка гуманитарной помощи (2 т). Спасены и эвакуированы три человека, попавшие под обстрелы.

В Луганской области обеспечен подвоз воды общим объемом 16 кубических метров до Лисичанска и Горного, разгрузка гуманитарной помощи в Северодонецке и эвакуацию двух человек.

Зафиксировано повреждение 31 объекта вследствие мощных обстрелов российскими войсками Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска и Воеводовки. Среди них: 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие "Рубежанская чулочная мануфактура", Рубежанский профессиональный электромеханический лицей, хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры.

За сутки в Донецкой области эвакуированы 77 человек - из Новогородовки, Авдеевки и Очеретяного.

В Луганской области проведена эвакуация 650 человек - из Северодонецка, Лисичанска и Кременной.

Всего за период с 24 февраля из населенных пунктов Луганской области были эвакуированы 13 533 человека, Донецкой области - 5 628.

Напомним

За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.

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