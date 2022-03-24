В Луганской области оккупанты обстрелами повредили 23 дома
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, в течение суток совершили 32 выезда на ликвидацию последствий боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Об этом пресс-служба ООС информирует в Facebook, передает УНН.
Детали
Спасатели ликвидировали 16 пожаров, вызванных обстрелами, и спасли трех человек.
Пиротехнические расчеты в Донецкой области привлекались в течение суток трижды - в Новоселидовке, Петропавловке и Нью-Йорке. Во время проверки этих населенных пунктов работники ГСЧС обследовали территорию площадью 1,21 га и обнаружили 32 взрывоопасных предмета.
В Луганской области пиротехники привлекались четыре раза - в Лисичанске и Приволье, однако взрывоопасных предметов не обнаружено.
Сообщается, что спасатели девять раз привлекались для оказания помощи населению: пять в Донецкой области и четыре - в Луганской.
В частности, в Донецкой области осуществлена разборка завалов, подвоз 20 тонн воды для нужд населения, разгрузка и доставка гуманитарной помощи (2 т). Спасены и эвакуированы три человека, попавшие под обстрелы.
В Луганской области обеспечен подвоз воды общим объемом 16 кубических метров до Лисичанска и Горного, разгрузка гуманитарной помощи в Северодонецке и эвакуацию двух человек.
Зафиксировано повреждение 31 объекта вследствие мощных обстрелов российскими войсками Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Новодружеска и Воеводовки. Среди них: 10 многоквартирных и 13 частных жилых домов, предприятие "Рубежанская чулочная мануфактура", Рубежанский профессиональный электромеханический лицей, хозяйственные постройки, гаражи и объекты инфраструктуры.
За сутки в Донецкой области эвакуированы 77 человек - из Новогородовки, Авдеевки и Очеретяного.
В Луганской области проведена эвакуация 650 человек - из Северодонецка, Лисичанска и Кременной.
Всего за период с 24 февраля из населенных пунктов Луганской области были эвакуированы 13 533 человека, Донецкой области - 5 628.
Напомним
За сутки украинские военные уничтожили 11 воздушных целей оккупантов.