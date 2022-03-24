В Луганській області окупанти обстрілами пошкодили 23 будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Підрозділи ДСНС, які входять до угруповання Об’єднаних сил, протягом доби здійснили 32 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій у Донецькій і Луганській областях. Про це пресслужба ООС інформує у Facebook, передає УНН.
Деталі
Рятувальники ліквідували 16 пожеж, спричинених обстрілами, та врятували трьох людей.
Піротехнічні розрахунки в Донецькій області залучалися протягом доби тричі - у Новоселидівці, Петропавлівці та Нью-Йорку. Під час перевірки цих населених пунктів працівники ДСНС обстежили територію площею 1,21 га та виявили 32 вибухонебезпечні предмети.
У Луганській області піротехніки залучалися чотири рази - у Лисичанську та Привіллі, проте вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Повідомляється, що рятувальники дев'ять разів залучалися для надання допомоги населенню: п'ять у Донецькій області та чотири - у Луганській.
Зокрема, в Донецькій області здійснено розбирання завалів, підвезення 20 тонн води для потреб населення, розвантаження та доставлення гуманітарної допомоги (2 т). Врятовано й евакуйовано трьох людей, які потрапили під обстріли.
У Луганській області забезпечено підвезення води загальним обсягом 16 кубічних метрів до Лисичанська та Гірського, розвантаження гуманітарної допомоги в Сєвєродонецьку та евакуацію двох людей.
Зафіксовано пошкодження 31 об’єкта внаслідок потужних обстрілів російськими військами Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська та Воєводівки. Серед них: 10 багатоквартирних та 13 приватних житлових будинків, підприємство "Рубіжанська панчішна мануфактура", Рубіжанський професійний електромеханічний ліцей, господарчі споруди, гаражі та об’єкти інфраструктури.
За добу в Донецькій області евакуйовані 77 людей - із Новогородівки, Авдіївки та Очеретяного.
У Луганській області проведена евакуація 650 людей - із Сєвєродонецька, Лисичанська та Кремінної.
Загалом за період з 24 лютого з населених пунктів Луганської області були евакуйовані 13 533 особи, Донецької області – 5 628.
Нагадаємо
За добу українські військові знищили 11 повітряних цілей окупантів.