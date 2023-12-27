В лугах и степях Денисенкового оврага на Киевщине создан новый заказник
Киев • УНН
Заказник "Денисенков Яр" площадью 43 гектара был создан в Киевской области для защиты редкой флоры и фауны.
В Киевской области создали заказник "Денисенков яр". Об этом сообщила Украинская природоохранная группа UNCG, пишет УНН.
Детали
Заказник расположен на луговых и степных участках вблизи села Емчиха на Обуховщине, которые теперь будут охраняться. Его площадь составляет 43 гектара.
В Денисенковом овраге много редких видов растений и животных. В частности, там растут краснокнижные ковыль волосистый, ковыль перистый и астрагал шерстистоцветковый. Также там водятся краснокнижные насекомые - усач мускусный, стафилин мохнатый, усач земляной крестоносец, пчела плотвица, сколия-гигант и совка роскошная.
Территория заказника является местом гнездования многих видов птиц. Также они используют это место для отдыха во время миграций.
Создание заказника позволит сохранить ландшафтный комплекс окрестностей села Емчиха, защитить популяции редких видов животных и растений, создать возможности для отдыха для местных и туристов и не допустить ухудшения природных степных биотопов
В Одесскую область прилетело рекордное количество розовых фламинго21 октябрь 2023, 10:49 • 809991 просмотр
В лугах и степях Денисенкового оврага на Киевщине создан новый заказник
Заказник "Денисенков Яр" площадью 43 гектара был создан в Киевской области для защиты редкой флоры и фауны.
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