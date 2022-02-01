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15 марта, 19:03 • 105879 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141292 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122165 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115772 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104159 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101146 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 91688 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Лондоне двухэтажные автобусы переделали в центры помощи для бездомных

В Лондоне двухэтажные автобусы переделали в центры помощи для бездомных

Киев • УНН

 • 20227 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Лондоне несколько двухэтажных автобусов переделали под центры помощи для бездомных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Fastcompany.

Культовые двухэтажные автобусы Англии теперь переоборудованы для обслуживания наиболее уязвимых слоев населения страны. За последние 18 месяцев количество бездомных в Великобритании выросло почти вдвое: более 130 000 людей остались без крыши над головой из-за COVID-19.

В таких центрах есть поддержка трудоустройства, оценка психического здоровья, финансовое обучение, стрижка, душ и услуги стоматолога.

Инициатива была разработана некоммерческой организацией Change Please Foundation, которая имеет целью поддерживать людей, которые остались без дома и быстро возвращать их к полноценной работе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Шварценеггер пожертвовал деньги на жилье для бездомных ветеранов в США.

Украинские Национальные Новости

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