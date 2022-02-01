В Лондоні двоповерхові автобуси переробили у центри допомоги для безхатьченків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Лондоні декілька двоповерхових автобусів переробили під центри допомоги для безхатьченків. Про це пише УНН з посиланням на Fastcompany.
Культові двоповерхові автобуси Англії тепер переобладнані для обслуговування найбільш вразливих верств населення країни. За останні 18 місяців кількість безпритульних у Великобританії, зросла майже вдвічі: понад 130 000 людей залишилися без даху над головою через COVID-19.
У таких центрах є підтримка працевлаштування, оцінка психічного здоров’я, фінансове навчання, стрижка, душ та послуги стоматолога.
Ініціатива була розроблена некомерційною організацією Change Please Foundation, яка має на меті підтримувати людей, які залишилися без дому та швидко повертати їх до повноцінного роботи.
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Раніше УНН повідомляв, що Шварценеггер пожертвував гроші на житло для бездомних ветеранів у США.