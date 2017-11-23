В "ЛНР" заявили о задержании "украинских диверсантов"

"По словам Корнета, задания диверсантам поступали от командования третьего отдельного полка спецназначения ГУР украинского Минобороны. Группа занималась подготовкой терактов "для дестабилизации политической ситуации в народных республиках," - говорится в сообщении.

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Боевики также заявили, что "идет расследование, в розыск объявлены сообщники задержанных".

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.