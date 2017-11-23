В "ЛНР" заявили о задержании "украинских диверсантов"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Так называемые службы самопровозглашенной ДНР и ЛНР в Луганске задержали "преступную группу, действовавшую под контролем украинской разведки". Об этом Игорь Корнет, которого боевики называют "министром внутренних дел ЛНР", передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"По словам Корнета, задания диверсантам поступали от командования третьего отдельного полка спецназначения ГУР украинского Минобороны. Группа занималась подготовкой терактов "для дестабилизации политической ситуации в народных республиках," - говорится в сообщении.
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Боевики также заявили, что "идет расследование, в розыск объявлены сообщники задержанных".
Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.