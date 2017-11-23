В "ЛНР" заявили про затримання "українських диверсантів"

"За словами Корнета, завдання диверсантам надходили від командування третього окремого полку спецпризначення ГУР української Міноборони. Група займалася "підготовкою терактів" для дестабілізації політичної ситуації в народних республіках,"- повідомили терористи.

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Бойовики також заявили, що "відбувається розслідування, в розшук оголошені спільники затриманих".

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.