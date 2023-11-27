В Литве, в связи с угрозой национальной безопасности, проверят более 750 иностранцев

Департамент государственной охраны (VSD) Литвы, проверит 761 иностранца, по критериям "угроза национальной безопасности" и "поддержка действий государства-агрессора". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сеть новостных изданий Delfi.

VSD получила от Министерства внутренних дел информацию о 761 лице, в отношении которых поступили запросы на проведение оценки по основаниям, предусмотренным законодательством, с целью определения уровня угрозы, которую они представляют интересам национальной безопасности. Выводы VSD будут переданы в Департамент миграции в порядке, предусмотренном законодательством - говорится в комментарии Департамента государственной охраны Литвы.

Указывается, что ранее МВД Литвы сообщало, что лиц из этого списка будут проверять по признакам "угроза национальной безопасности" и "поддержка действий государства-агрессора". Отмечается, что после получения выводов VSD, дальнейшие решения будет принимать миграционная служба.

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Как упоминает издание Regionu Naujienos, на прошлой неделе министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Литвы Гитанасу Науседасу относительно аннулирования гражданства российской балерины Илзе Лиепы. Вопросы относительно гражданства И. Лиепы возникли после появления интервью балерины, в котором она не скрывает своих симпатий к В. Путину, и называет войну в Украине спецоперацией, откровенно презирает западный мир и и ценности. На аналогичном основании в сентябре было принято решение о лишении в порядке исключения гражданства Литовской Республики, предоставленного танцовщице на льду Маргарите Дробязко.

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