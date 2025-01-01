В Литве отреагировали на атаку рф на Киев: "Мир начинается с привлечения агрессора к ответственности"

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил удар России по Киеву 1 января, в результате которого погибли двое человек. Министр заявил о дальнейшей поддержке Украины и необходимости привлечения агрессора к ответственности, сообщает УНН.

В Новый год, время мира и надежды, Россия выбрала насилие, напав на Киев и забрав жизни невинных людей. Итак, вот моя резолюция: Чешская дипломатия и впредь будет твердо стоять на стороне украинцев - ведь мир начинается с привлечения агрессора к ответственности - написал Липавский в социальной сети Х.