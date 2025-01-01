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С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев
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С 2025 года МСЭК заменят на новую систему оценки: что изменится для украинцев

Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше
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Какой будет «минималка» в 2025 году и почему вы получите меньше

Украина остановила транзит российского газа: что это значит для Европы
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Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены
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Украинцы изменили приоритеты в покупке техники: что выбирали в 2024 году и какие цены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Литве отреагировали на атаку рф на Киев: "Мир начинается с привлечения агрессора к ответственности"

В Литве отреагировали на атаку рф на Киев: "Мир начинается с привлечения агрессора к ответственности"

Киев  •  УНН

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Ян Липавский осудил российский удар по Киеву 1 января, который унес жизни двух человек. Липавский подчеркнул необходимость наказания агрессора.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил удар России по Киеву 1 января, в результате которого погибли двое человек. Министр заявил о дальнейшей поддержке Украины и необходимости привлечения агрессора к ответственности, сообщает УНН.

В Новый год, время мира и надежды, Россия выбрала насилие, напав на Киев и забрав жизни невинных людей. Итак, вот моя резолюция: Чешская дипломатия и впредь будет твердо стоять на стороне украинцев - ведь мир начинается с привлечения агрессора к ответственности

- написал Липавский в социальной сети Х.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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