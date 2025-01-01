У Литві відреагували на атаку рф на Київ: "Мир починається з притягнення агресора до відповідальності"

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський засудив удар росії по Києву 1 січня, внаслідок якого загинули двоє людей. Міністр заявив про подальшу підтримку України та необхідність притягнення агресора до відповідальності, повідомляє УНН.

У Новий рік, час миру і надії, росія обрала насильство, напавши на Київ і забравши життя невинних людей. Отже, ось моя резолюція: Чеська дипломатія і надалі твердо стоятиме на боці українців - адже мир починається з притягнення агресора до відповідальності - написав Ліпавський у соцмережі Х.