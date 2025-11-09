В Лиссабоне сотни тысяч людей вышли на протест против нового трудового законодательства
Киев • УНН
В столице Португалии Лиссабоне в субботу, 8 ноября, сотни тысяч людей вышли на протест против нового трудового законодательства, которое, по мнению профсоюзов, подорвет права работников, и будет требовать повышения заработной платы. Об этом пишет издание Reuters, передает УНН.
Детали
Крупнейший профсоюз Португалии, CGTP, инициировавший протест, обвинил правительство в содействии крупному бизнесу, в то время как низкооплачиваемые работники борются с ростом стоимости жизни. Профсоюз сообщил, что около 100 000 демонстрантов заняли главный проспект столицы. Оценки полиции по количеству людей в толпе нет.
В сентябре правительство премьер-министра Луиса Монтенегро одобрило законопроект о внесении изменений в трудовой кодекс, заявив, что его целью является повышение конкурентоспособности.
Согласно запланированным изменениям, работодателям станет легче увольнять работников по уважительной причине, поскольку им больше не нужно будет предоставлять доказательства по просьбе работника или заслушивать его свидетелей.
Ограничения на аутсорсинг будут ослаблены, а компаниям будет разрешено создавать "индивидуальные банки времени", что позволит сотрудникам работать до двух дополнительных часов в день, но не более 150 часов в год.
Португалия является одной из беднейших стран Западной Европы, а официальные данные показывают, что более 50% работников в прошлом году зарабатывали менее 1000 евро в месяц.
Минимальная заработная плата составляет всего 870 евро, что является одной из самых низких в ЕС.
Напомним
