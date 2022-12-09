В Латвии агенты кремля выполняют военные подряды россии - СМИ

Детали

Сообщается, что Бокарев и Махмудов – давние друзья кремля. Через свои компании УГМК, Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг и т.д. они стали одними из крупнейших государственных подрядчиков в россии. Олигархи также являются поставщиками министерства обороны рф.

По данным латвийского коммерческого реестра, 36% акций Рижского электромашиностроительного завода (RER) по состоянию на 2021 год контролировало российское юрлицо "Холдинг Транскомпонент" (LLC "TransComponent Holding"). Через цепочку юридических лиц (ООО "Виолан" и ООО "Элариум") по 20% в "Холдинг Транскомпонент" принадлежит Искандару Махмудову и Андрею Бокареву. Оставшиеся частицы делят их партнеры, менее известные широкой общественности.

Основную долю в 46% в латвийской компании RER держала московская Krona Grup. Как выяснил The Insider, за ней тоже стоят Бокарев и Махмудов. Отмечается, что капитал RER составляет 8,1 миллиона евро, а годовой оборот 2021 года – почти 33 миллиона евро. Кроме этого, сообщили журналисты, среди латвийских активов олигархов есть дочернее предприятие RER – LATVO с капиталом в 5,5 миллионов евро. Компания занимается оптовой торговлей техники и оборудования.

RER работает по всей Европе и получает финансирование от Евросоюза. Как сообщает The Insider, компания через Латвийское агентство инвестиций и развития и Министерство экономики осваивает деньги, выделяемые фондами поддержки предпринимательства ЕС. К примеру, сейчас Европейский фонд регионального развития выделил 527 тысяч евро на проект "Интеллектуальное терморегулирование интегрированного привода тяги электромобиля с бортовыми двигателями, преобразователями силовой электроники, источниками питания и тепловыми цепями".

Напомним

Британское издание The Guardian пишет, что российский миллиардер Дмитрий Мазепин "угнал" свою яхту из-под санкций ЕС.