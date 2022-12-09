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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Латвії агенти кремля виконують військові підряди рф - ЗМІ

В Латвії агенти кремля виконують військові підряди рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 724247 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Російські олігархи Іскандар Махмудов та Андрій Бокарєв, які пов'язані з кремлем, продовжують активно вести бізнес у Латвії. Вони особисто або через підставних осіб володіють компаніями у Ризі та постачають військове обладнання рф. Про це йдеться в розслідуванні The Insider, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що Бокарєв і Махмудов – давні друзі кремля. Через свої компанії УГМК, Кузбассрозрізвугілля, Трансмашхолдинг та ін. вони стали одними з найбільших державних підрядників у росії. Олігархи також є постачальниками міністерства оборони рф.

За даними латвійського комерційного реєстру, 36% акцій Ризького електромашинобудівного заводу (RER) станом на 2021 рік контролювала російська юрособа "Холдинг Транскомпонент" (LLC "TransComponent Holding"). Через ланцюжок юридичних осіб (ТОВ "Віолан" та ТОВ "Еларіум") по 20% у "Холдинг Транскомпонент" належить Іскандару Махмудову та Андрію Бокареву. Частки, що залишилися, ділять їхні партнери, менш відомі широкому загалу.

Основну частку в 46% у латвійській компанії RER тримала московська Krona Grup. Як з'ясував The Insider, за нею теж стоять Бокарєв та Махмудов. Зазначається, що капітал RER складає 8,1 мільйона євро, а річний оборот 2021 року - майже 33 мільйонів євро. Крім цього, повідомили журналісти, серед латвійських активів олігархів є дочірнє підприємство RER - LATVO з капіталом у 5,5 мільйонів євро. Компанія займається оптовою торгівлею техніки та обладнання.

RER працює по всій Європі та отримує фінансування від Євросоюзу. Як повідомляє The Insider, компанія через Латвійське агентство інвестицій та розвитку та Міністерство економіки освоює гроші, що виділяються фондами підтримки підприємництва ЄС. Наприклад, зараз Європейський фонд регіонального розвитку виділив 527 тисяч євро на проєкт "Інтелектуальне терморегулювання інтегрованого приводу тяги електромобіля з бортовими двигунами, перетворювачами силової електроніки, джерелами живлення та тепловими ланцюгами".

Нагадаємо

Британське видання The Guardian пише, що російський мільярдер Дмитро Мазепін "викрав" свою яхту з-під санкцій ЄС.

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