В Латвии официально вступила в силу норма о новой юридической форме отношений - институте партнерства. С сегодняшнего дня, 1 июля, два человека любого пола могут зарегистрировать партнерство, которое обеспечит им больше юридических прав, а также социальные гарантии и налоговые льготы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

Детали

С 1 июля в Латвии два совершеннолетних человека любого пола, которые находятся в близких отношениях, ведут совместное домохозяйство имеют возможность юридически заключить у любого присяжного нотариуса партнерские отношения.

Отмечается, что Нотариальный акт о партнерстве позволит принимать решения, связанные со здоровьем и лечением друг друга, а также получать социальные гарантии и льготы по налогам. Завершение партнерства будет происходить в случае смерти одного из партнеров, брака одного или обоих партнеров, или их обоюдного желания завершить такую юридическую форму отношений через суд.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич приветствовал вступление в силу нормы о новой юридической форме отношений. "Долгий путь, правильный шаг", - написал в Facebook латвийский президент.

Как отмечается, уже есть первая однополая пара, которая зарегистрировала в стране партнерство в ночь на 1 июля.

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