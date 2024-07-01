У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема і одностатеве
Київ • УНН
У Латвії офіційно запроваджено нову правову форму відносин - інститут партнерства, що дозволяє двом повнолітнім особам будь-якої статі зареєструвати партнерство і отримати юридичні права, соціальні гарантії та податкові пільги.
В Латвії офіційно набула чинності норма про нову юридичну форму відносин - інститут партнерства. Відсьогодні, 1 липня, дві людини будь-якої статі можуть зареєструвати партнерство, яке забезпечить їм більше юридичних прав, а також соціальні гарантії та податкові пільги. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW.
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З 1 липня у Латвії дві повнолітні людини будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство мають можливість юридично укласти у будь-якого присяжного нотаріуса партнерські стосунки.
Зазначається, що Нотаріальний акт про партнерство дасть змогу ухвалювати рішення, пов'язані зі здоров'ям і лікуванням одне одного, а також отримувати соціальні гарантії та пільги щодо податків. Завершення партнерства відбуватиметься в разі смерті одного з партнерів, шлюбу одного або обох партнерів, або їхнього обопільного бажання завершити таку юридичну форму відносин через суд.
Президент Латвії Едгар Рінкевич привітав набрання чинності норми про нову юридичну форму відносин. "Довгий шлях, правильний крок", - написав у Facebook латвійський президент.
Як зазначається, вже є перша одностатева пара, яка зареєструвала в країні партнерство в ніч на 1 липня.
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