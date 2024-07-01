У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема і одностатеве

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60960 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 148515 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 143652 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 120909 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131875 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84555 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92807 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98641 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89639 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220227 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.3м/с
46%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19369 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19045 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42209 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 15607 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21075 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 143653 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220228 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370437 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306182 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10506 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30677 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27611 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 120912 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32681 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема і одностатеве

Київ • УНН

 • 15384 перегляди

У Латвії офіційно запроваджено нову правову форму відносин - інститут партнерства, що дозволяє двом повнолітнім особам будь-якої статі зареєструвати партнерство і отримати юридичні права, соціальні гарантії та податкові пільги.

У Латвії набув чинності закон про партнерство, зокрема і одностатеве

В Латвії  офіційно набула чинності норма про нову юридичну форму відносин - інститут партнерства. Відсьогодні, 1 липня, дві людини будь-якої статі можуть зареєструвати партнерство, яке забезпечить їм більше юридичних прав, а також соціальні гарантії та податкові пільги. Про це УНН повідомляє із посиланням на DW. 

Деталі 

З 1 липня у Латвії дві повнолітні людини будь-якої статі, які перебувають у близьких стосунках, ведуть спільне домогосподарство мають можливість юридично укласти у будь-якого присяжного нотаріуса партнерські стосунки.

Зазначається, що Нотаріальний акт про партнерство дасть змогу ухвалювати рішення, пов'язані зі здоров'ям і лікуванням одне одного, а також отримувати соціальні гарантії та пільги щодо податків. Завершення партнерства відбуватиметься в разі смерті одного з партнерів, шлюбу одного або обох партнерів, або їхнього обопільного бажання завершити таку юридичну форму відносин через суд.

Президент Латвії Едгар Рінкевич привітав набрання чинності норми  про нову юридичну форму відносин. "Довгий шлях, правильний крок", - написав у Facebook латвійський президент. 

Як зазначається, вже є перша одностатева пара, яка зареєструвала в країні партнерство в ніч на 1 липня.

Парламент Грузії в першому читанні підтримав закон проти ЛГБТ27.06.24, 14:24 • 16397 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Deutsche Welle
Латвія
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67