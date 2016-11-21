В.Лапа объяснил зачем усложнена процедура отбора лабораторных образцов импортируемой продукции

"Предполагается, что инспектор указывает основания для отбора образцов для того, чтобы работать в рамках действующего законодательства. Что, в принципе, уже давно требовал бизнес. Сама процедура никоим образом не меняется. И если указываются основания, то это уменьшит субъективизм при отборе образцов ", - сказал он.

В.Лапа добавил, что основания для отбора лабораторных образцов продукции и раньше и сейчас определены законодательством.

"Просто сейчас требуется, что они четко должны определяться при отборе образцов", - сказал он.

Напомним, нардеп назвал отсутствие специалистов ключевой причиной несостоятельности Госпродпотребслужбы контролировать рынок .

Также напомним, по словам О.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы .