В.Лапа объяснил зачем усложнена процедура отбора лабораторных образцов импортируемой продукции
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Госпродпотребслужба усложнила процедуру отбора лабораторных образцов продукции, ввозимой в Украину. В частности, приказом ведомства от инспектора до Акта отбора образцов теперь требуется указания оснований отбора. И это то, чего давно требовал бизнес. Об этом в комментарии УНН сказал глава Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
"Предполагается, что инспектор указывает основания для отбора образцов для того, чтобы работать в рамках действующего законодательства. Что, в принципе, уже давно требовал бизнес. Сама процедура никоим образом не меняется. И если указываются основания, то это уменьшит субъективизм при отборе образцов ", - сказал он.
В.Лапа добавил, что основания для отбора лабораторных образцов продукции и раньше и сейчас определены законодательством.
"Просто сейчас требуется, что они четко должны определяться при отборе образцов", - сказал он.
Напомним, нардеп назвал отсутствие специалистов ключевой причиной несостоятельности Госпродпотребслужбы контролировать рынок .
Также напомним, по словам О.Дорошенко, Украина теряет экспортные позиции агропродукции из-за бездействия Госпродпотребслужбы .