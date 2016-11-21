В.Лапа пояснив навіщо ускладнено процедуру відбору лабораторних зразків імпортованої продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Держпродспоживслужба ускладнила процедуру відбору лабораторних зразків продукції, що ввозиться в Україну. Зокрема, наказом відомства від інспектора до Акту відбору зразків тепер вимагається зазначення підстав відбору. І це те, чого давно вимагав бізнес. Про це у коментарі УНН зазначив очільник Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
“Передбачається, що інспектор зазначає підстави для відбору зразків для того, щоб працювати у рамках чинного законодавства. Що, в принципі, вже давно вимагав бізнес. Сама процедура ніяким чином не змінюється. І якщо зазначаються підстави, то це зменшить суб’єктивізм при відборі зразків”, — сказав він.
В.Лапа додав, що підстави для відбору лабораторних зразків продукції і раніше і зараз визначені законодавством.
"Просто зараз вимагається, що вони чітко мають визначатися при відборі зразків",- сказав він.
Нагадаємо, нардеп назвав відсутність фахівців ключовою причиною неспроможності Держпродспоживслужби контролювати ринок.
Також нагадаємо, за словами О.Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.