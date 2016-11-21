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В.Лапа пояснив навіщо ускладнено процедуру відбору лабораторних зразків імпортованої продукції

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Держпродспоживслужба ускладнила процедуру відбору лабораторних зразків продукції, що ввозиться в Україну. Зокрема, наказом відомства від інспектора до Акту відбору зразків тепер вимагається зазначення підстав відбору. І це те, чого давно вимагав бізнес. Про це у коментарі УНН зазначив очільник Держпродспоживслужби Володимир Лапа.

В.Лапа пояснив навіщо ускладнено процедуру відбору лабораторних зразків імпортованої продукції

“Передбачається, що інспектор зазначає підстави для відбору зразків для того, щоб працювати у рамках чинного законодавства. Що, в принципі, вже давно вимагав бізнес. Сама процедура ніяким чином не змінюється. І якщо зазначаються підстави, то це зменшить суб’єктивізм при відборі зразків”, — сказав він.

В.Лапа додав, що підстави для відбору лабораторних зразків продукції і раніше і зараз визначені законодавством.

"Просто зараз вимагається, що вони чітко мають визначатися при відборі зразків",- сказав він.

Нагадаємо, нардеп назвав відсутність фахівців ключовою причиною неспроможності Держпродспоживслужби контролювати ринок.

Також нагадаємо, за словами О.Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби

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