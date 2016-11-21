В.Лапа пояснив навіщо ускладнено процедуру відбору лабораторних зразків імпортованої продукції

“Передбачається, що інспектор зазначає підстави для відбору зразків для того, щоб працювати у рамках чинного законодавства. Що, в принципі, вже давно вимагав бізнес. Сама процедура ніяким чином не змінюється. І якщо зазначаються підстави, то це зменшить суб’єктивізм при відборі зразків”, — сказав він.

В.Лапа додав, що підстави для відбору лабораторних зразків продукції і раніше і зараз визначені законодавством.

"Просто зараз вимагається, що вони чітко мають визначатися при відборі зразків",- сказав він.

Нагадаємо, нардеп назвав відсутність фахівців ключовою причиною неспроможності Держпродспоживслужби контролювати ринок.

Також нагадаємо, за словами О.Дорошенко, Україна втрачає експортні позиції агропродукції через бездіяльність Держпродспоживслужби.