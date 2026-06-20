В лагере для переселенцев в Конго зафиксировали более 30 смертей, часть случаев связана с Эболой

В лагере Кигонзе на северо-востоке Демократической Республики Конго с начала мая умерли по меньшей мере 30 человек. Часть из них имела положительные результаты тестов на вирус Эбола, что вызвало обеспокоенность по поводу возможного быстрого распространения болезни среди внутренне перемещенных лиц, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам представителей лагеря и гуманитарных организаций, большинство умерших имели симптомы, характерные для Эболы, в частности высокую температуру, головную боль и рвоту. Однако подтвердить причины всех смертей не удалось, поскольку многие жители длительное время отказывались от тестирования.

Раньше люди не умирали просто так – заявил представитель лагеря Дезире Гродья Бапи, отметив, что обычно в Кигонзе фиксировали от одной до трех смертей в месяц.

Медики опасаются скрытого распространения вируса

Лагерь Кигонзе, где проживают более 15 тысяч человек, расположен в городе Буния, который стал эпицентром новой вспышки Эболы в Конго. Гуманитарные организации предупреждают, что из-за плохих санитарных условий и недоверия к медикам вирус может незаметно распространяться среди миллионов переселенцев в восточной части страны.

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По данным Reuters, медицинские работники уже подтвердили положительные результаты на Эболу у части погибших. Власти Конго официально объявили о вспышке заболевания 15 мая, хотя первые смертельные случаи были зафиксированы ранее.

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