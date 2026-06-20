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В Конго похоронили 6-месячного ребенка, который стал третьей несовершеннолетней жертвой вспышки Эболы

Киев • УНН

 • 418 просмотра

На востоке ДР Конго похоронили шестимесячную девочку, умершую от Эболы. Это третий ребенок из одного детского дома, ставший жертвой вспышки болезни.

В Конго похоронили 6-месячного ребенка, который стал третьей несовершеннолетней жертвой вспышки Эболы

На востоке Демократической Республики Конго прошло захоронение шестимесячной девочки, умершей от вируса Эбола. Это уже третий ребенок из одного детского дома, ставший жертвой нынешней вспышки болезни, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Во время церемонии захоронения гроб в могилу опускали медицинские работники в защитных костюмах, масках и перчатках. Из-за риска распространения инфекции только они имели право контактировать с телом ребенка.

Это чувство печали, потому что мы потеряли одну из своих, дочь церкви. Как мы всегда говорили, Господь дает, а Господь забирает

– сказал католический священник Иннокентий Ндого.

Вспышка продолжает распространяться

Эпицентром эпидемии остается провинция Итури, где зафиксировано более 90% всех случаев заражения. По словам министра здравоохранения Конго Роже Камбы, на данный момент подтверждено 933 случая заболевания и 245 смертей. Также под наблюдением находятся около 35 тысяч человек, которые могли контактировать с инфицированными.

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Ситуацию осложняет то, что нынешняя вспышка вызвана штаммом Бундибудьйо, для которого до сих пор нет одобренной вакцины или эффективного лечения. Кроме того, медики сообщают о нехватке защитного снаряжения, в частности масок и перчаток, что повышает риски заражения среди персонала. Министр здравоохранения заявил, что все медицинские услуги в Итури сделают бесплатными, а выплаты работникам медицинской сферы удвоят.

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Степан Гафтко

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