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В Конго уже 75 медиков заразились Эболой, 17 из них умерли - ВОЗ

Киев • УНН

 • 660 просмотра

С начала вспышки Эболы в Конго заразились 75 медиков, 17 из них умерли. ВОЗ сообщает о нехватке средств защиты и дефиците кадров.

В Конго уже 75 медиков заразились Эболой, 17 из них умерли - ВОЗ

По меньшей мере 75 медицинских работников заразились вирусом Эбола с начала нынешней вспышки болезни в Демократической Республике Конго. Из них 17 человек умерли. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передают Reuters и YLE, пишет УНН.

Детали

По данным ВОЗ, вирус, вероятно, распространялся по стране в течение нескольких месяцев до того, как власти официально объявили о вспышке Эболы 15 мая. Из-за этого многие медики не имели возможности вовремя принять необходимые меры защиты.

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Ситуацию также осложняет нехватка средств индивидуальной защиты. В больницах не хватает перчаток, масок и другого оборудования, необходимого для безопасной работы с инфицированными пациентами.

Кроме того, Конго сталкивается с острым дефицитом медицинских кадров. По оценкам ВОЗ, в стране на каждые 10 тысяч жителей приходится лишь 11 медицинских работников, что существенно ограничивает возможности системы здравоохранения в борьбе со вспышкой опасной болезни.

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Степан Гафтко

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