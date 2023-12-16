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В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 03:00  •  13457 просмотра

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Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.

Курскую область - Дмитровский и Железногорский районы - якобы атаковали беспилотники. В частности в селе Крупец Дмитровского района - три попадания. Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, передает УНН.

Детали

По словам Старовойта, по предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши.

Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.

Обошлось без пострадавших.

Мерзнут и сидят в темноте: в рф ряд населенных пунктов остался без света, вероятно, из-за обстрелов ВСУ23.11.23, 17:55 - [views_0]

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Политика
У Курській області РФ — три влучання від атаки дронів: пошкоджена компресорна станція та ЛЕП
Three drone attacks in Kursk region of the Russian Federation: a compressor station and a power line are damaged
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В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП

Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.

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