В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП
Киев • УНН
Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.
Курскую область - Дмитровский и Железногорский районы - якобы атаковали беспилотники. В частности в селе Крупец Дмитровского района - три попадания. Об этом сообщил губернатор Курской области РФ Роман Старовойт, передает УНН.
Детали
По словам Старовойта, по предварительной информации, в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши.
Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева - повреждена компрессорная станция.
В Железногорском районе беспилотники повредили линию электропередачи, которая питает один из объектов Михайловского ГОКа. Аварийные бригады выехали на место для устранения последствий.
Обошлось без пострадавших.
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В Курской области РФ - три попадания от атаки дронов: повреждена компрессорная станция и ЛЭП
Три удара беспилотников нанесли ущерб Курской области России, повредив 8 домов и объекты инфраструктуры, включая компрессорную станцию и линию электропередачи, без жертв.
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