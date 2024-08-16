В Курахово Донецкой области вводят продлевают комендантский час
Киев • УНН
С 19 августа в Курахово будет действовать комендантский час с 17:00 до 09:00. Председатель Донецкой ОГА призвал местных жителей эвакуироваться из прифронтовой зоны и соблюдать правила безопасности.
С понедельника в Донецкой области в городе Курахово введут жесткий комендантский час. Он будет начинаться в 17:00. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Курахово с 17:00 до 09:00. Эти изменения начнут действовать с 19 августа
У Новогродівці на Донеччині вводять жорстку комендантську годину13 августа 2024, 16:48 • 28669 просмотров
Он также призвал местных жителей эвакуироваться из прифронтовой зоны, соблюдать правила и не подвергать себя опасности.
Напомним,
На Харьковщине в 201 населенном пункте пяти районов действует продленный комендантский час. Это решение принято для обеспечения безопасности гражданских и эффективной работы Сил обороны в прифронтовых зонах.