В Курахово Донецкой области вводят продлевают комендантский час

С понедельника в Донецкой области в городе Курахово введут жесткий комендантский час. Он будет начинаться в 17:00. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

Подписал распоряжение об установлении комендантского часа в Курахово с 17:00 до 09:00. Эти изменения начнут действовать с 19 августа - заявил Филашкин.

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Он также призвал местных жителей эвакуироваться из прифронтовой зоны, соблюдать правила и не подвергать себя опасности.

Напомним,

На Харьковщине в 201 населенном пункте пяти районов действует продленный комендантский час. Это решение принято для обеспечения безопасности гражданских и эффективной работы Сил обороны в прифронтовых зонах.