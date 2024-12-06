В Кривом Роге в понедельник объявят день траура-Викул
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли люди, 19 человек пострадали, среди них 6-летний мальчик. Повреждено административное здание и 11 жилых домов.
В понедельник в городе Кривой Рог будет объявлен день траура. Об этом сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Напомним
В результате вражеского удара по Кривому Рогу со стороны оккупантов, к сожалению, есть жертвы. Кроме того, пострадали 19 человек, в том числе 6-летний мальчик, который вместе с еще семью ранеными находится в больнице. Все имеют травмы средней тяжести, медики оказывают необходимую помощь. Судьба еще одного человека пока неизвестна, продолжается поисково-спасательная операция.
От удара повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов.
Вилкул подтвердил ракетную атаку на Кривой Рог6 дек. 2024, 14:34 • 14043 просмотра