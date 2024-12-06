"Все делают то, что надо": Вилкул подтвердил ракетную атаку на город
Киев • УНН
Председатель Совета обороны Кривого Рога подтвердил факт ракетной атаки на город. Александр Вилкул призвал не публиковать фото и видео в интернете.
Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что "все сделают то, что надо, пишет УНН.
Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что надо
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Сообщалось о взрывах в Кривом Роге.