"Все делают то, что надо": Вилкул подтвердил ракетную атаку на город

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил вражескую ракетную атаку на город и указал, что "все сделают то, что надо, пишет УНН.

Кривой Рог, ракетная атака. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Все делают то, что надо - написал Вилкул в Telegram.

Ранее

Сообщалось о взрывах в Кривом Роге.