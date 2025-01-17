В Кривом Роге из-за атаки рф трое погибших, трое раненых - Вилкул
Киев • УНН
В результате российской атаки на Кривой Рог погибли три человека, еще трое получили ранения. Повреждены учебное заведение и жилая застройка города.
В Кривом Роге в результате атаки рф три человека погибли, трое ранены, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На сейчас трое погибших, трое раненых. Раненым оказывается помощь", - написал Вилкул.
Ранее
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Кривом Роге в результате атаки рф, по предварительным данным, три человека погибли. В городе в результате российской атаки повреждено учебное заведение и жилая застройка.