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В Кривом Роге из-за атаки рф трое погибших, трое раненых - Вилкул

Киев  •  УНН

 • 8734 просмотра

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В результате российской атаки на Кривой Рог погибли три человека, еще трое получили ранения. Повреждены учебное заведение и жилая застройка города.

В Кривом Роге в результате атаки рф три человека погибли, трое ранены, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"На сейчас трое погибших, трое раненых. Раненым оказывается помощь", - написал Вилкул.

Ранее

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Кривом Роге в результате атаки рф, по предварительным данным, три человека погибли. В городе в результате российской атаки повреждено учебное заведение и жилая застройка.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог

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