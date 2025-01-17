Російська атака на Кривий Ріг: попередньо повідомляють про 3 загиблих

У Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок атаки рф, за попередніми даними, троє людей загинули, є поранені, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

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"Попередньо, три людини вбила російська армія, вдаривши по Кривому Рогу. Є поранені", - написав Лисак у Telegram.

Як уточнив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, "влучання в абсолютно цивільні та житлові будівлі".

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У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.

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