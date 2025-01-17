російська атака на Кривий Ріг: що відомо про наслідки обстрілу

Армія рф сьогодні, 17 січня, завдала ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджень зазнали навчальний заклад і житлова забудова. Інформація про потерпілих наразі уточнюється. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Чи постраждали люди, зараз уточнюємо