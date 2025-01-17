російська атака на Кривий Ріг: що відомо про наслідки обстрілу
Київ • УНН
Внаслідок російського удару по Кривому Рогу пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову. Інформація про постраждалих наразі уточнюється, у регіоні триває повітряна тривога.
Армія рф сьогодні, 17 січня, завдала ударів по Кривому Рогу Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджень зазнали навчальний заклад і житлова забудова. Інформація про потерпілих наразі уточнюється. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Кривому Розі внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Чи постраждали люди, зараз уточнюємо
На Дніпропетровщині триває повітряна тривога. Голова ОВА закликав жителів залишатись у безпечних місцях до відбою.
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