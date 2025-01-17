российская атака на Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела
Киев • УНН
В результате российского удара по Кривому Рогу повреждены учебное заведение и жилая застройка. Информация о пострадавших сейчас уточняется, в регионе продолжается воздушная тревога.
Армия рф сегодня, 17 января, нанесла удары по Кривому Рогу Днепропетровской области, в результате чего повреждения получили учебное заведение и жилая застройка. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Об этом сообщил председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка. Пострадали ли люди, сейчас уточняем
На Днепропетровщине продолжается воздушная тревога. Председатель ОГА призвал жителей оставаться в безопасных местах до отбоя.
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Сообщалось, что в Кривом Роге прогремели взрывы после сообщения о скоростных целях в сторону города.