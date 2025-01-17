Кривий Ріг під атакою балістики, в місті чутні вибухи

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У Кривому Розі пролунали вибухи після виявлення швидкісних цілей у напрямку міста. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння, після чого зафіксовано кілька вибухів.

У Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи після повідомлення про швидкісні цілі у сторону міста, передає УНН.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, близько 12: 15 у Кривому Розі було чутно перший вибух.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу. Через дві хвилини заявили про швидкісну ціль на Кривий Ріг.

Пізніше повідомили про проліт ще одної балістичної ракети в напрямку  в Кривого Рогу. 

Після цього в місті пролунали знову вибухи.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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