Кривой Рог под атакой баллистики, слышны взрывы
Киев • УНН
В Кривом Роге прогремели взрывы после обнаружения скоростных целей в направлении города. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения, после чего зафиксировано несколько взрывов.
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростных целях в сторону города, передает УНН.
Как сообщают местные СМИ, около 12:15 в Кривом Роге был слышен первый взрыв.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Через две минуты заявили о скоростной цели на Кривой Рог.
Позже сообщили о пролете еще одной баллистической ракеты в направлении у Кривого Рога.
После этого в городе раздались снова взрывы.