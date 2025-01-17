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Кривой Рог под атакой баллистики, слышны взрывы

Кривой Рог под атакой баллистики, слышны взрывы

Киев  •  УНН

 • 16385 просмотра

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В Кривом Роге прогремели взрывы после обнаружения скоростных целей в направлении города. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистического вооружения, после чего зафиксировано несколько взрывов.

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростных целях в сторону города, передает УНН.

Как сообщают местные СМИ, около 12:15 в Кривом Роге был слышен первый взрыв.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Через две минуты заявили о скоростной цели на Кривой Рог.

Позже сообщили о пролете еще одной баллистической ракеты в направлении  у Кривого Рога. 

После этого в городе раздались снова взрывы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
krivoi-rogКривой Рог

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