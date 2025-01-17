Российская атака на Кривой Рог: предварительно сообщают о 3 погибших
Киев • УНН
В результате российского удара по Кривому Рогу погибли три человека, есть раненые. Повреждены учебное заведение и жилая застройка города.
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате атаки рф, по предварительным данным, три человека погибли, есть раненые, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"Предварительно, три человека убила российская армия, ударив по Кривому Рогу. Есть раненые", - написал Лысак в Telegram.
Как уточнил глава Совета обороны города Александр Вилкул, "попадания в абсолютно гражданские и жилые здания".
Дополнение
В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилая застройка.
российская атака на Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела17.01.25, 12:51 • 12529 просмотров