У Кривому Розі через атаку рф троє загиблих, троє поранених - Вілкул

У Кривому Розі внаслідок атаки рф троє людей загинули, трьох поранено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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"На зараз троє загиблих, троє поранених. Пораненим надається допомога", - написав Вілкул.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок атаки рф, за попередніми даними, троє людей загинули. У місті внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад та житлова забудова.