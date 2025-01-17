У Кривому Розі через атаку рф троє загиблих, троє поранених - Вілкул
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову міста.
У Кривому Розі внаслідок атаки рф троє людей загинули, трьох поранено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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"На зараз троє загиблих, троє поранених. Пораненим надається допомога", - написав Вілкул.
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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок атаки рф, за попередніми даними, троє людей загинули. У місті внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад та житлова забудова.