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У Кривому Розі через атаку рф троє загиблих, троє поранених - Вілкул

У Кривому Розі через атаку рф троє загиблих, троє поранених - Вілкул

Київ • УНН

 • 25495 перегляди

Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг загинуло троє людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову міста.

У Кривому Розі внаслідок атаки рф троє людей загинули, трьох поранено, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Деталі

"На зараз троє загиблих, троє поранених. Пораненим надається допомога", - написав Вілкул.

Раніше

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок атаки рф, за попередніми даними, троє людей загинули. У місті внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад та житлова забудова.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
kryvyi-rihКривий Ріг

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