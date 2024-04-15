В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу - Вилкул

В Кривом Роге энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу. Больницы и критическая инфраструктура перешла на генераторы, а восстановить свет планируется за несколько часов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, пишет УНН.

Детали

Энергетики провели аварийное отключение света фактически по всему городу. Больницы и критическая инфраструктура перешла на генераторы. Энергетики обещают восстановление через несколько часов - сообщил Вилкул.

Он напомнил, что в городе работает 213 Пунктов несокрушимости.

Напомним

Сегодня днем Министерство энергетики сообщало, что на Криворожье продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей.