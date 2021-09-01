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В Крыму находится около 80 тысяч военных РФ - Зеленский

В Крыму находится около 80 тысяч военных РФ - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 28817 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Сейчас на территории временно оккупированного Крыма находится около 80 тысяч российских военных, еще 35 тыс. — на оккупированном Донбассе и десятки тысяч — у украинских границ. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Если мы видим временно оккупированный Крым, и мы знаем, что там находится около 80 тысяч военных РФ плюс техника, плюс флот. Если мы знаем, что на временно оккупированном Донбассе находится еще около 35 тысяч, вдоль границ еще несколько десятков тысяч военных... В принципе думать о стратегии — сложно, мы думаем о тактике”, — заявил Глава государства.

Детали

Зеленский также напомнил о предстоящих российско-белорусских учениях “Запад-2021”, которые должны стартовать уже в сентябре.

“Мы не можем думать о стратегии, мы думаем как, чтобы не было продолжения возможной эскалации со стороны России. Это напряженный момент, не хватает времени на стратегию”, — подчеркнул Президент.

Что было раньше

Как сообщал УНН, российское вторжение в Украину стало одной из главных тем на переговорах министра обороны США Ллойда Остина и президента Украины Владимира Зеленского, прошедших 31 августа в Пентагоне.

Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма в Украине, заявил Ллойд Остин.

Добавим

Сейчас Президент Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах.

Сегодня, 1 сентября состоится первая официальная встреча Главы государства и президента США Джо Байдена.

Офис Президента сообщал, что во время встречи Зеленский и Байден обсудят в частности противодействие российской агрессии, энергетическую безопасность, военное сотрудничество Украины и США и “Северный поток-2”.

Украинские Национальные Новости

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