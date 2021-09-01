Зеленський зустрівся з главою Пентагону: про що говорили

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“Наша підтримка суверенітету України, територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень непохитна. Ми знову закликаємо Росію припинити окупацію Криму та припинити продовжувати конфлікт на сході України, і ми продовжимо стояти з вами перед обличчям цієї російської агресії”, — сказав Остін.

Деталі

Сполучені Штати хочуть зміцнити стратегічне оборонне партнерство з Україною. З цією метою Остін підписав з міністром оборони України Андрієм Тараном рамочну угоду про стратегічну оборону. За словами Остіна, документ покликаний посилити співпрацю між двома країнами та просуває спільні пріоритети, гарантуючи, що наше двостороннє співробітництво в галузі безпеки.

Угода також розглядає реформи оборонної промисловості на підтримку прагнення України до членства в НАТО та поглиблення співпраці в таких сферах безпеки Чорного моря, кіберзахисту та обміну розвідувальною інформацією.

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Володимир Зеленський у свою чергу висловив співчуття щодо загиблих американських військових в Афганістані:

“Прийміть мої глибокі співчуття. Ми прекрасно це розуміємо. Наші українські військові були поруч з вашими військовими в Афганістані, допомагали один одному, допомагали іншим людям. Сотні, тисячі людських життів було врятовано та евакуйовано на батьківщину”, — сказав Зеленський.

Остін сказав, що Сполучені Штати залишаються відданими Україні, і він подякував нації за допомогу в Афганістані та за евакуацію.

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Доповнення

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту.

Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології.

Після агресії Росії Сполучені Штати надали Україні понад 2,5 млрд доларів допомоги. Цього року це включає ракети Javelin.