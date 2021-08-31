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ЗМІ: США виділять Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги і поставлять ракети Javelin

ЗМІ: США виділять Україні до 60 мільйонів доларів військової допомоги і поставлять ракети Javelin

Київ • УНН

 • 19722 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. США обіцяють виділити до 60 мільйонів доларів військової допомоги Україні напередодні зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена у Білому домі. Про це пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

В повідомленні Конгресу адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через “значне збільшення російської військової активності вздовж її кордону”, а також через мінометні обстріли, порушення режиму припинення вогню та інші провокації.

Нова військова допомога має продемонструвати, що США прихильні безпеці України. Новий пакет буде включати більше протитанкових ракет Javelin, які, на думку Києва, мають вирішальне значення для захисту бойовиків.

Цитата

“Значні прогалини в спроможності України необхідно терміново усунути, щоб посилити стримування у світлі поточної загрози з боку Росії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Зеленський збирається зустрітися з Байденом 1 вересня у рамках візиту до Білого дому, який, як сподівається адміністрація, продемонструє підтримку суверенітету України в умовах захоплення Росією Криму та підтримки озброєних сепаратистів на сході країни. Білий дім також заявив, що Байден має намір заохотити зусилля Зеленського по боротьбі з корупцією в країні.

Доповнення

Під час робочого візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону відбулося підписання меморандуму між ДП НАЕК Енергоатом та Westinghouse Electric про спільну роботу над енергоблоком Хмельницької АЕС в якості пілотного проєкту.

Вже відбулись зустрічі Президента Володимира Зеленського у Вашингтоні з міністром енергетики Дженніфером Ґренгольм та Білом Нельсоном, директором Національної Аерокосмічної Агенції. З ним обговорили космічні проєкти NASA, до яких може долучитись Україна і в яких потрібні наші технології. 

США і Україна підписали угоду щодо основ оборонного партнерства.

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