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СМИ: США выделят Украине до 60 млн долларов военной помощи и поставят ракеты Javelin

СМИ: США выделят Украине до 60 млн долларов военной помощи и поставят ракеты Javelin

Киев  •  УНН

 • 19708 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. США обещают выделить до 60 млн долларов военной помощи Украине накануне встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме. Об этом пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

В сообщении Конгресса администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за “значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы”, а также через минометных обстрелов, нарушения режима прекращения огня и других провокаций.

Новая военная помощь должна продемонстрировать, что США привержены безопасности Украины. Новый пакет будет включать больше противотанковых ракет Javelin, которые, по мнению Киева, имеют решающее значение для защиты боевиков.

Цитата

“Значительные пробелы в способности Украины необходимо срочно устранить, чтобы усилить сдерживания в свете текущей угрозы со стороны России”, — говорится в сообщении.

Напомним

Зеленский собирается встретиться с Байденом 1 сентября в рамках визита в Белый дом, который, как надеется администрация, продемонстрирует поддержку суверенитета Украины в условиях захвата Россией Крыма и поддержки вооруженных сепаратистов на востоке страны. Белый дом также заявил, что Байден намерен привлечь усилия Зеленского по борьбе с коррупцией в стране.

Дополнение

Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялось подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.

Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского в Вашингтоне с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.

США и Украина подписали соглашение об основах оборонного партнерства.

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