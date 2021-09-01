Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем говорили

КИЕВ. 1 августа. УНН. Российское вторжение в Украину стало одной из главных тем на переговорах министра обороны США Ллойда Остина и президента Украины Владимира Зеленского, которые прошли 31 августа в Пентагоне. Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма в Украине, заявил Ллойд Остин. Об этом информируют в Пентагоне, пишет УНН.