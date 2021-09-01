Зеленский встретился с главой Пентагона: о чем говорили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Российское вторжение в Украину стало одной из главных тем на переговорах министра обороны США Ллойда Остина и президента Украины Владимира Зеленского, которые прошли 31 августа в Пентагоне. Соединенные Штаты будут продолжать призывать Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма в Украине, заявил Ллойд Остин. Об этом информируют в Пентагоне, пишет УНН.
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“Наша поддержка суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений непреклонна. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и прекратить продолжать конфликт на востоке Украины, и мы продолжим стоять с вами перед лицом этой российской агрессии”, - сказал Остин.
Детали
Соединенные Штаты хотят укрепить стратегическое оборонное партнерство с Украиной. С этой целью Остин подписал с министром обороны Украины Андреем Тараном рамочную соглашение о стратегической обороне. По словам Остина, документ призван усилить сотрудничество между двумя странами и продвигает общие приоритеты, гарантируя, что наше двустороннее сотрудничество в области безопасности.
Соглашение также рассматривает реформы оборонной промышленности на поддержку стремления Украины к членству в НАТО и углубления сотрудничества в таких сферах безопасности Черного моря, киберзащиты и обмена разведывательной информацией.
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Владимир Зеленский в свою очередь выразил соболезнования по поводу погибших американских военных в Афганистане:
“Примите мои глубокие соболезнования. Мы прекрасно это понимаем. Наши украинские военные были рядом с вашими военными в Афганистане, помогали друг другу, помогали другим людям. Сотни, тысячи человеческих жизней были спасены и эвакуированы на родину ”, - сказал Зеленский.
Остин сказал, что Соединенные Штаты остаются преданными Украине, и он поблагодарил нации за помощь в Афганистане и за эвакуацию.
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Дополнение
Во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон состоялось подписание меморандума между НАЭК Энергоатом и Westinghouse Electric о совместной работе над энергоблоком Хмельницкой АЭС в качестве пилотного проекта.
Уже состоялись встречи Президента Владимира Зеленского в Вашингтоне с министром энергетики Дженнифер Ґренгольм и Биллом Нельсоном, директором Национальной Аэрокосмической Агентства. С ним обсудили космические проекты NASA, к которым может присоединиться Украина и в которых нужны наши технологии.
После агрессии России Соединенные Штаты предоставили Украине более 2.5 млрд долларов помощи. В этом году это включает ракеты Javelin.