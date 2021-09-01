У Криму знаходиться близько 80 тисяч військових РФ - Зеленський

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“Якщо ми бачимо тимчасово окупований Крим, і ми знаємо що там знаходиться близько 80 тисяч військових РФ плюс техніка, плюс флот. Якщо ми знаємо, що на тимчасово окупованому Донбасі знаходиться ще біля 35 тисяч, вздовж кордонів ще кілька десятків тисяч військових... В принципі думати про стратегію — складно, ми думаємо про тактику”, — заявив Глава держави.

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Зеленський також нагадав про майбутні російсько-білоруські навчання “Запад-2021”, які мають стартувати вже у вересні.

“Ми не можемо думати про стратегію, ми думаємо як забезпечити, щоб не було продовження ймовірної ескалації з боку Росії. Це напружений момент, не вистачає часу на стратегію”, — підкреслив Президент.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, російське вторгнення в Україну стало однією з головних тем на переговорах міністра оборони США Ллойда Остіна і президента України Володимира Зеленського, які пройшли 31 серпня в Пентагоні.



Сполучені Штати продовжуватимуть закликати Росію припинити незаконну окупацію Криму в Україні, заявив Ллойд Остін.

Додамо

Наразі Президент Володимиро Зеленський перебуває з робочим візитом у Сполучених Штатах.



Сьогодні, 1 вересня відбудеться перша офіційна зустріч Глави держави та президента США Джо Байдена.



Офіс Президента повідомляв, що під час зустрічі Зеленський і Байден обговорять зокрема протидію російській агресії, енергетичну безпеку, військову співпрацю України і США та “Північний потік-2”.