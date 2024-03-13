В Крыму устроили новые обыски и задержали делегата Курултая крымскотатарского народа

Российские силовики сегодня утром в Бахчисарае провели очередные обыски у крымских татар. Оккупанты ворвались в дом к делегату Курултая крымскотатарского народа Эдему Дудакову, а после обысков отвезли его в "управление фсб" в Симферополе. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

Сегодня, в Бахчисарае, в 4 утра, российские оккупанты ворвались в дом к Эдему Дудакову, делегату Курултая крымскотатарского народа, члену Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа - написал Чубаров в соцсетях.

По его данным, после проведенного обыска Дудакова российские каратели отвезли в "управление фсб" в Симферополе.

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В оккупированном Крыму российские силовики задержали мужчину за якобы участие в "крымскотатарском батальоне".