В Крыму прогремели мощные взрывы: россияне подняли в небо вертолеты

В некоторых районах временно оккупированного Крыма, сегодня, 5 марта местные жители слышали мощные взрывы. После чего в воздухе появились два российских вертолета. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Крым. Реалии".

Детали

Сначала местные жители сообщили, что громкие взрывы слышали в районе Межводного в Крыму.

"Слышали примерно 5 взрывов с интервалом 10-15 минут", - рассказали они.

Позже также слышали взрывы в селах Угловое и Вилино Бахчисарайского района.

После этого, как сообщается, оккупанты подняли в небо два вертолета Ми-8 над Симферопольским районом на северо-восток.

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