В Криму пролунали потужні вибухи: росіяни підняли в небо вертольоти
Київ • УНН
Місцеві жителі в окупованому Криму чули вибухи і бачили російські вертольоти.
В деяких районах тимчасово окупованого Криму, сьогодні, 5 березня місцеві жителі чули потужні вибухи. Після чого у повітрі з'явилися два російських гелікоптери. Про це УНН повідомляє із посилання на "Крим. Реалії".
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Спочатку місцеві жителі повідомили, що гучні вибухи пролунали у районі Міжводного в Криму.
"Чули приблизно 5 вибухів з інтервалом 10-15 хвилин", - розповіли вони.
Пізніше також чули вибухи у селах Кутове і Віліне Бахчисарайського району.
Після цього, як повідомляється, окупанти підняли в небо два вертольоти Мі-8 над Сімферопольським районом на північний схід.
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