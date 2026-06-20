В Крыму после атаки дронов зафиксировали пожары на Таврической ТЭС и энергетических объектах

Во временно оккупированном Крыму после ночной атаки беспилотников зафиксировано несколько масштабных пожаров, в частности на территории Таврической ТЭС в Симферопольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм-канал Exilenova+.

Детали

По данным канала, спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг возгорания на территории Таврической теплоэлектростанции мощностью 470 МВт. Ранее о пожаре на объекте также сообщали местные жители и телеграм-канал "Крымский ветер".

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Кроме того, сервис зафиксировал пожар после атаки на газораспределительную станцию возле села Журавлёвка Симферопольского района. Также сообщается о возгорании в районе нефтегазового хранилища компании "ТЭС".

Накануне жители разных районов Крыма сообщали о многочисленных взрывах, работе российской противовоздушной обороны и перебоях с электроснабжением в Симферопольском, Джанкойском и Сакском районах. Официального подтверждения масштабов повреждений от российской оккупационной власти на данный момент нет.

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