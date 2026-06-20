В Крыму после атаки дронов вспыхнула Таврическая ТЭС – сообщают о серии взрывов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 20 июня после атаки беспилотников вспыхнула Таврическая ТЭС близ Симферополя. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным канала, пожар на территории электростанции продолжается с полуночи. Местные жители сообщали о серии взрывов, а также о перебоях с электроснабжением в ряде населенных пунктов близ Симферополя. В частности, свет пропал вдоль Ялтинской трассы и в Добровской долине.

В Бахчисарае, по словам очевидцев, в течение часа прогремели как минимум 13 взрывов, а над Симферополем была слышна стрельба российской ПВО. Также сообщалось о новых атаках на Таврическую ТЭС с интервалом в 10-15 минут.

По информации "Крымского ветра", пожар на объекте продолжается, а над районом Строгановки виден густой шлейф дыма. Авторы канала предполагают, что в результате удара мог быть поражен резервуар с топливом. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.