В Крыму после атаки дронов вспыхнула Таврическая ТЭС – сообщают о серии взрывов
Киев • УНН
В ночь на 20 июня беспилотники атаковали Таврическую ТЭС под Симферополем, вызвав пожар. Местные сообщают о взрывах и перебоях со светом.
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 20 июня после атаки беспилотников вспыхнула Таврическая ТЭС близ Симферополя. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
По данным канала, пожар на территории электростанции продолжается с полуночи. Местные жители сообщали о серии взрывов, а также о перебоях с электроснабжением в ряде населенных пунктов близ Симферополя. В частности, свет пропал вдоль Ялтинской трассы и в Добровской долине.
В Бахчисарае, по словам очевидцев, в течение часа прогремели как минимум 13 взрывов, а над Симферополем была слышна стрельба российской ПВО. Также сообщалось о новых атаках на Таврическую ТЭС с интервалом в 10-15 минут.
По информации "Крымского ветра", пожар на объекте продолжается, а над районом Строгановки виден густой шлейф дыма. Авторы канала предполагают, что в результате удара мог быть поражен резервуар с топливом. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.