В Крыму прогремела серия взрывов во время новой атаки дронов, в нескольких районах пропал свет

В ночь на 20 июня в оккупированном Крыму зафиксировали новую волну атак беспилотников. О взрывах, работе российской противовоздушной обороны и перебоях с электроснабжением сообщают Telegram-канал "Крымский ветер" и партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным "Крымского ветра", около полуночи мощный взрыв прогремел в Бахчисарае, после чего в городе сработали автомобильные сигнализации. Также сообщалось о вспышках от взрывов в Симферопольском районе над трассой "Таврида", а впоследствии – о еще нескольких громких взрывах над Симферополем.

Местные жители сообщали о пролете беспилотников и стрельбе по ним со стороны российских военных. В частности, активную работу огневых средств фиксировали в районе торгового центра "Меганом" в Симферополе. По сообщениям очевидцев, в небе одновременно находилось большое количество дронов.

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На фоне атаки в Джанкойском и Сакском районах, а также в ряде населенных пунктов вблизи Симферополя пропало электроснабжение. Подписчики канала также сообщали о возможной атаке на Таврийскую ТЭС.

В то же время партизаны "АТЕШ" заявили о серии взрывов в Геническе и Симферополе. По их данным, взрывы гремели, в частности, в районе порта оккупированного Симферополя. Официальной информации о последствиях атаки российская оккупационная власть пока не обнародовала.

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