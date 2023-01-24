В кремле заявили, что экспорт танков "Леопард" в Украину оставит "неизгладимый след" в российско-германских отношениях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Поставки танков Leopard 2 в Украину оставят "неизгладимый след" на российско-германских отношениях, заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
На вопрос, как изменятся отношения между россией и Германией, если Берлин одобрит поставки танков "Леопард" Киеву на брифинге для прессы в Москве, песков сказал: "Такие поставки не предвещают ничего хорошего для будущих отношений. Они, безусловно, оставят неизгладимый след".
Он добавил, что связи с Германией уже "на дне", а также нет "предметного диалога" с другими странами ЕС и НАТО.
Дополнение
На Берлин нарастает давление с целью поставить в Украину танки "Леопард" немецкого производства, но до сих пор он избегал каких-либо обязательств. Он даже не смог принять решение во время международного оборонного саммита на американской военной базе Рамштайн в Германии в пятницу.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье заявила, что ее страна не будет "стоять на пути" Польши, которая направит танки "Леопард" Украине.
Танки Leopard 2 создавались в Германии, поэтому их передачу третьим лицам должен одобрять Берлин.