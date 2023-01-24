В кремле заявили, что экспорт танков "Леопард" в Украину оставит "неизгладимый след" в российско-германских отношениях

Детали

На вопрос, как изменятся отношения между россией и Германией, если Берлин одобрит поставки танков "Леопард" Киеву на брифинге для прессы в Москве, песков сказал: "Такие поставки не предвещают ничего хорошего для будущих отношений. Они, безусловно, оставят неизгладимый след".

Он добавил, что связи с Германией уже "на дне", а также нет "предметного диалога" с другими странами ЕС и НАТО.

Дополнение

На Берлин нарастает давление с целью поставить в Украину танки "Леопард" немецкого производства, но до сих пор он избегал каких-либо обязательств. Он даже не смог принять решение во время международного оборонного саммита на американской военной базе Рамштайн в Германии в пятницу.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в воскресенье заявила, что ее страна не будет "стоять на пути" Польши, которая направит танки "Леопард" Украине.

Танки Leopard 2 создавались в Германии, поэтому их передачу третьим лицам должен одобрять Берлин.